Киев, , 09:58 — REGNUM За сутки на Украине подтвердили 914 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 4 июля пресс-службой аппарата СНБО Украины.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине составило 47 677.

Кроме того, за сутки от осложнения болезни скончались пятнадцать человек, а общее число умерших достигло 1 227.

За сутки выздоровели еще 597 человек, а общее число выздоровевших достигло 21 155.

Лидерами по числу выявленных случаев заражения являются Львовская область (общее число выявленных случаев заражений — 6 059), Киев (5 465) и Черновицкая область (4 972).

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