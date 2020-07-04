Оренбург, , 15:23 — REGNUM В Оренбургской области сдвинули сроки открытия детских загородных лагерей. Планируется что кампания по летнему оздоровлению школьников начнется с 10 июля. Изменения внесены в губернаторский указ о «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Стоит отметить, ранее в регионе намеревались отрыть загородные лагеря 6 июля. Ближе к этой дате в мессенджерах пользователи обсуждали тему безопасности летнего детского отдыха. Родительское сообщество недоумевало по поводу того, что детей не проверяют на коронавирус и задавалось вопросом — почему бы из бюджета не выделить деньги на такое тестирование.

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Сложная ситуация сложилась относительно педагогической практики, которую должны проходить летом студенты оренбургского педвуза. Студенческая молодежь обязана за свой счет пройти медосмотр и тестирование на коронавирус. Продолжительность смен сократили до 14 дней.

Об открытии палаточных лагерей речи не ведется. Некоторые студенты опасаются, что не смогут пройти этим летом педагогическую практику.

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В середине июня Управление Роспотребнадзора по региону заявило о том, что в 2020 году планируется к работе 22 загородных оздоровительных лагеря для оздоровления более 4 тыс. детей. Лагеря готовы к приему ребят, но на сроки открытия влияет эпидситуация.

Напомним, Оренбуржье находится на первом этапе коронавирусного режима. Его действие губернатор продлил по 20 июля.

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