Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 июля, подтвержден 81 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, что выявленное за последние сутки число носителей SARS-CoV-2 является для региона рекордным.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 4 088 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 039 пациентов. Скончались 22 пациента.

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