Оренбург, , 12:56 — REGNUM В Оренбургской области летом 2020 года планируют открыть 22 загородных детских лагеря, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Ожидается, что в летний сезон в загородных лагерях отдохнет более 4 тысяч детей.

В настоящее время идет подготовка лагерей к открытию. Завершился ремонт зданий, помещений, инженерных систем водоснабжения, канализации. Пищеблоки укомплектованы необходимым холодильным и технологическим оборудованием, инвентарем и посудой. На стадии завершения конкурсные процедуры по заключению договоров на поставку продовольствия, гигиеническое обучение и медицинское обследование персонала лагерей.

Стоит отметить, летом 2019 года в Оренбургской области функционировали 1 130 оздоровительных учреждений, в которых отдохнуло более 115 тыс. детей.

Напомним, в Оренбургской области с 1 апреля действует режим безопасного поведения в целях предотвращения распространения коронавируса. С улучшением эпидобстановки происходит смягчение условий режима.

Губернатор Денис Паслер подписал указ о продлении режима до 21 июня. С 18 июня в организациях социального обслуживания начнется поэтапное снятие режима изоляции.

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