Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 3 июля выявили 989 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 75 891 случая, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса традиционно выявлено в Нижегородской области — 229 человек, в Ульяновской области — 103, в Саратовской области — 101, в Оренбургской области —78, в Самарской области — 77, в Пензенской области — 75, в Чувашии — 59, в Пермском крае — 56, в Башкирии — 47, в Кировской области — 45, в Татарии — 39, в Мордовии — 38, в Марий Эл — 25, в Удмуртии — 17.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 18 172 случая, в Саратовской области — 6746, в Ульяновской области — 6096, в Башкирии — 5497, в Чувашии — 5253, в Пензенской области — 5193, в Самарской области — 5050, в Татарии — 4673, в Оренбургской области — 4007, в Пермском крае — 3857, в Мордовии — 3505, в Кировской области — 3321, в Марий Эл — 3045, в Удмуртии — 1476.

Полностью выздоровели 51 629 жителей округа, за последние сутки выписаны 1099 человек. Таким образом, выздоровели более 68% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 716 человек, за минувшие сутки скончались 16 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражений коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июля в России подтверждено 667 883 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6718 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,36%. Полностью выздоровели 437 893 жителя России, за сутки выписаны 8915 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 65,56% граждан. 9859 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 176 — за последние сутки.

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