Тирасполь, , 11:52 — REGNUM В Приднестровье выявили пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июля в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По состоянию на 4 июля в республике было выявлено 1246 случаев инфицирования. 1021 человек выздоровел, 46 — умерли.

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Напомним, ранее в Приднестровье приняли решение ужесточить требования о выдаче разрешений на пересечение границы для граждан, которые работают на молдавских предприятиях, где были зафиксированы вспышки COVID-19.