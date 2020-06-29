Тирасполь, , 21:17 — REGNUM Среди приднестровцев, работающих на предприятиях в Молдавии, выявлен рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил 29 июня на заседании Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса руководитель штаба, глава МВД ПМР Руслан Мова, передает ИА REGNUM.

Он отметил, что для граждан и юридических лиц, работающих на молдавских предприятиях, в которых отмечены вспышки заболевания, решено ужесточить требования по выдаче разрешений на пересечение границы.

«Это касается, например, предприятия «Кодру». Там работали 104 наших гражданина, из которых десять заразились коронавирусом. На сегодняшний момент к этим десяти прибавилось ещё трое заболевших их близких родственников», — отметил Мова.

По словам министра, случаи заболевания выявлены и на другом предприятии Молдавии, где трудятся 190 граждан Приднестровья. Среди них уже есть трое заражённых — жители Дубоссар и Бендер.

Мова отметил, что ранее выданные работникам этих двух молдавских предприятий разрешения на пересечение границы аннулированы, а сами работники будут находиться в течение 14 дней в условиях самоизоляции под наблюдением медиков.

«Пока в соседних государствах эпидемиологическая ситуация не нормализуется, ограничения, которые касаются правил пересечения приднестровской границы, должны оставаться неизменными», — подчеркнул в свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Молдавия обвиняла Приднестровье в том, что Тирасполь вводит «искусственные ограничения» в отношении граждан Молдавии и приднестровцев, работающих в Молдавии.

В то же время сама Молдавия блокировала доступ лекарств и медицинского оборудования в ПМР в условиях пандемии.