Москва, , 00:39 — REGNUM За минувшие сутки в Москве скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего с начала распространения нового коронавируса в столице умерли 3929 человек с подтверждённой пневмонией, у которых тесты на коронавирус дали положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июля за минувшие сутки в Москве было зарегистрировано 659 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с начала пандемии выявлено 223 530 случаев заражения инфекцией. Общее количество выздоровевших от COVID-19 в городе составило 154 839 человек.

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