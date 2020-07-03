Москва, , 17:40 — REGNUM В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что у Абдулманап Нурмагомедова был выявлен коронавирус. Коронавирусная инфекция протекала тяжело — на ее фоне Нурмагомедов перенес два инсульта. Положение 57-летнего специалиста было крайне тяжелым.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — сообщил Кадыров.

Нурмагомедов-старший в ближайшее время будет похоронен в его родном селе в Дагестане — Кировауле.