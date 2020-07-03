Москва, , 17:50 — REGNUM Руководство подготовкой к юбилею Северной Осетии будет осуществлять вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Распоряжение о наделении его полномочиями руководителя организационного комитета подписал глава правительства РФ.

Ранее, в октябре 2019 года, председателем оргкомитета по празднованию 100-летия образования Республики Северная Осетия-Алания было возложено на бывшего вице-премьера РФ Виталия Мутко.

В состав оргкомитета включены также заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев, а также заместитель полпреда президента РФ в СКФО Александр Куренной.

Как сообщало ИА REGNUM, 100-летие Северной Осетии будет отмечаться на государственном уровне в 2024 году. Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин в мае 2019 года.

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