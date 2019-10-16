Владикавказ, , 18:20 — REGNUM Организационный комитет по празднованию 100-летнего юбилея Северной Осетии возглавил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета также вошли министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Они стали заместителями председателя организационного комитета.

Напомним, празднование 100-летия со дня образования Северной Осетии будет проходить в 2024 году. Указ об этот подписал президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года.

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