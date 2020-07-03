Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая среди пациентов, заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе умерло 34 человека, среди которых трое — медицинские работники.

Ленобласть, заболевшие-выздоровевшие Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Как сообщили 3 июля в федеральном оперативном штабе, за прошедшие сутки в регионе выявлено еще 54 человека с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Еще пять человек выздоровело. Таким образом в регионе за все время пандемии выявлено 4 584 заболевших, 4190 выздоровевших и 34 умерших.

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6 718 в 84 регионах, также подтверждено 176 летальных случаев. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 915 человек.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 667 883 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 9 859 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 437 893.

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