Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 2 июля выявили 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 74 902 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса традиционно выявлено в Нижегородской области — 234 человека, в Ульяновской области — 105, в Саратовской области — 99, в Оренбургской области —76, в Пензенской и Самарской областях — по 73, в Чувашии — 60, в Пермском крае — 58, в Башкирии — 45, в Татарии — 39, в Мордовии — 36, в Кировской области и Марий Эл — по 30, в Удмуртии — 19.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 17 943 случая, в Саратовской области — 6645, в Ульяновской области — 5993, в Башкирии — 5450, в Чувашии — 5194, в Пензенской области — 5118, в Самарской области — 4973, в Татарии — 4634, в Оренбургской области — 3929, в Пермском крае — 3801, в Мордовии — 3467, в Кировской области — 3276, в Марий Эл — 3020, в Удмуртии — 1459.

Полностью выздоровели 50 530 жителей округа, за последние сутки выписаны 615 человек. Таким образом, выздоровели более 67,46% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 700 человек, за минувшие сутки скончались 11 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражений коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем 25, 26, 27, 28, 29 и 30 июня. А также 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в России подтверждено 661 165 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6760 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,02%. Полностью выздоровели 428 978 жителей России, за сутки выписаны 6047 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 64,88% граждан. 9683 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 147 — за последние сутки.