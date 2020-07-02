Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Ленинградской области вновь отмечен суточный рост числа выявленных носителей SARS-CoV-2, за последние сутки число таких жителей увеличилось на 57 человек и достигло с начала пандемии 4 530 человек. Об этом 2 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Согласно официальным данным, в Ленобласти за последние сутки также выздоровело шесть человек, таким образом всего в регионе переболело 4165 жителей, умерли 32 человека.

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6 760 в 83 регионах, также подтверждено 147 летальных исходов. Кроме того, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 281 человек:

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 661 165 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 9 683 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России — 428 978.

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