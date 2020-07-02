Москва, , 11:32 — REGNUM В столице России в ближайшие выходные ожидается температура воздуха до +28 °С и дожди. Об этом 2 июля сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, ввиду того, что Москва к выходным окажется около атмосферных фронтов, осадки на ее территории будут и наиболее сильный дождь ожидается в ночь с 3 на 4 июля.

«На все дни у нас переменная облачность, местами кратковременные дожди, с количеством осадков в дневные часы от 0 до 10 миллиметров, больше может быть только в ночь на 4 июля», — заявила Позднякова.

Также она сообщила, что 4 июля, в субботу, температура воздуха в Москве составит +26 … +29 °С днем и +16 … +18 °С ночью.

«Пятого июля — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температурный фон практически не изменится: максимальная температура останется на уровне 26−28 градусов, и ночи будут довольно теплые — около 18 градусов», — также рассказала синоптик.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 2 июля, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь, по области в отдельных районах гроза. Температура воздуха +25… +27 °С.