Москва, , 06:37 — REGNUM В четверг, 2 июля, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь, по области в отдельных районах гроза. Температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 3 июля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +16… +18 °С.

Ветер юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °С днём и +13… +18 °С ночью.

В пятницу, 3 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °С. По области +25… +30 °С. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °С. Кратковременный дождь, местами гроза.