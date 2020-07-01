Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено еще 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а 10 человек выздоровели. Об этом 1 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Согласно официальным данным, в регионе с начала пандемии выявлено 4473 заболевших, выздоровели 4179 человек, умерли 32 местных жителя.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6 556 в 83 регионах, также подтверждено 216 летальных случаев. Кроме того, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 281 человек:

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 654 405 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 9 536 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 422 931.

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