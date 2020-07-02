Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Бурятии остаётся напряжённой, коронавирус активно циркулирует среди населения республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, об этом заявил главный санитарный врач региона Сергей Ханхареев.

По его словам, растёт число заражённых среди больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, в том числе и в домашних очагах. При этом многие жители, а также компании пренебрегают правилами профилактики. Так, в Тункинском районе вспышка произошла после религиозного обряда.

«В результате проведенного обряда инфицировано 12 участников обряда и 21 лицо, бывшее в контакте с ними. К сожалению, зарегистрирован и 1 летальный случай. Кроме того, инфекция получила распространение в г. Улан-Удэ, и в границы очага попал детский сад «Колобок», — отметил врач.

Дошкольное учреждение было временно закрыто, число контактных достигает 94 человек.

В связи с этим Сергей Ханхареев призвал жителей не расслабляться в связи с наступлением лета и выходом в отпуска. Он рекомендовал чаще обрабатывать руки антисептиком, а также носить маски и перчатки в общественных местах.

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