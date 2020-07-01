Улан-Удэ, , 06:12 — REGNUM В Бурятии приняли решение о продлении режима безопасного поведения ещё на месяц, до 31 июля. При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, принят ряд послаблений для предпринимателей, туристов, а также жителей старше 65 лет.

Так, ресторанам разрешено работать не до 10 часов вечера, а до полуночи. Пожилые граждане смогут выйти на работу по согласованию с работодателем. Туристам из других регионов теперь не нужна справка об отсутствии COVID-19. Разрешено также проводить организованные туристические выезды, а также открывать гостевые дома.

«Сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий, а всем жителям республики предписано носить маски в общественных местах», — добавили в правительстве.

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