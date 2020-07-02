Улан-Удэ, , 09:53 — REGNUM Общее число выявленных в Бурятии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 43 и превысило 3 тысячи. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 02.07.2020 зарегистрировано 3034 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения (коронавирусом)», — говорится в сообщении и уточняется, что 1 708 случаев из данного число выявлено в Улан-Удэ.

Также известно, что на сегодняшний день общее количество вылечившихся от COVID-19 в республике составляет 2 168 при 22 летальных исходах.

При этом в стационарах от COVID-19 проходит лечение 487 пациентов, 16 из которых находятся в реанимационных отделениях и трое из этого числа подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Сахалина приняли решение открыть регион для туристов с 6 июля.