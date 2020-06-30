Минск, , 15:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 328 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 62 тысячи. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за этот же период от COVID-19 в стране скончались пять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 392.

При этом уточняется, что на данный момент 46 054 человека в Белоруссии вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных в республике тестов на SARS-CoV-2 составляет 1,785 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время более 200 человек в КНДР находятся на карантине из-за коронавируса.