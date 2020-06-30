Пхеньян, , 15:48 — REGNUM В настоящее время более 200 человек в КНДР находятся на карантине. Об этом сообщает NK News со ссылкой на представителей отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне.

По состоянию на 19 июня на коронавирус были проверены 922 человека.

Известно, что в период с 31 декабря 2019 года в карантин в общей сложности были помещены 25 551 человек, включая иностранцев.

Отмечается, что в период с 6 по 19 июня из-под карантина были освобождены 204 человека, 255 человек все еще находятся на карантине.

Напомним, что по официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее власти Северной Кореи приняли ряд мер по борьбе с инфекцией, среди которых закрытие границы и ужесточение карантинного контроля.