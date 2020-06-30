Женева, Швейцария, , 13:29 — REGNUM Ряд стран мира прилагают усилия по защите коренного населения в отдаленных районах от пандемии коронавирусной инфекции, и это не может не радовать. Об этом сегодня, 30 июня, в Женеве на 44-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она отметила, что представители расовых и этнических меньшинств, а также коренные народы подвергаются большему риску умереть от COVID-19 и сильнее всего страдают от его социально-экономических последствий.

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«Коренные народы также особенно уязвимы. Недостаточный доступ к медицинскому обслуживанию и другим ключевым учреждениям усугубляет их риск от пандемии, в то время как отсутствие дезагрегированных данных препятствует принятию целенаправленных мер по удовлетворению их потребностей. Пора положить конец этому пренебрежению», — подчеркнула верховный комиссар ООН.

Она отметила, что «планы реагирования на пандемии в Австралии и Коста-Рике предусматривают конкретные усилия по охране здоровья коренных народов, в то время как Панама осуществляет долгосрочный проект по улучшению базовых услуг и инфраструктуры, включая здравоохранение».

«Российская Федерация сообщила, что она использует дистанционные технологии для улучшения медицинского обслуживания коренных кочевых групп населения в условиях пандемии», — добавила Бачелет.

Бачелет обратилась с призывом к мировому сообществу в условиях пандемии уделять особое внимание защите наиболее уязвимых членов общества, а также заняться проблемой глубокого неравенства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН оценили уровень подготовленности России к пандемии коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ оказалась на 49-м месте из 189 стран, опередив Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию. Последнее место в таблице занимает Нигер.