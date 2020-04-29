Нью-Йорк, США, , 15:59 — REGNUM Россия оказалась на 49 месте из 189 стран по уровню подготовленности к пандемии коронавирусной инфекции, опередив Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию. Такие данные содержатся в докладе программы развития Организации Объединённых Наций, опубликованном 29 апреля.

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Последнее место в таблице занимает Нигер. Также среди наименее подготовленных к эпидемии коронавируса Центрально-Африканская Республика, Чад, Южный Судан и Бурунди. При этом первые позиции списка заняли Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и специальный административный район Китая Гонконг.

В докладе отмечено, что при составлении рейтинга учитывались такие показатели как уровень развития, состояние системы здравоохранения, доступ к интернету, пишет ТАСС.

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«Эти критерии демонстрируют, насколько хорошо страна сможет справиться с многочисленными проблемами, возникающими при кризисе, подобном COVID-19», — пояснили в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Россия находится на восьмом месте в мире по количеству выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 апреля, COVID-19 подтвердился у 99 399 человек. При этом 10 286 пациентов, заразившихся коронавирусом, выздоровели, 972 скончались.

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