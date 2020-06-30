Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области спасатели получили новую технику, предназначенную для дезинфекции общественных пространств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной поисково-спасательной службе 30 июня.

В настоящее время поступило десять спецмашин, оснащённые рацией и громкоговорителями, которые также будут задействованы при тушении природных пожаров. Техника оборудована ёмкостями на 800 литров для дезраствора с подогревом и насосной установкой высокого давления для обработки больших площадей. Ранцевые установки будут применяться в труднодоступных местах.

Уточняется, что аналогов новому оборудованию пока нигде нет.

ИА REGNUM напоминает, что из бюджета Ростовской области на покупку спецмашин выделено 50 млн рублей. Средства направили на закупку 20 единиц техники. Предполагалось, что с их помощью спасатели приступят к дезинфекции уже к концу мая.

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