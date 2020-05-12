Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Из бюджета Ростовской области выделено 50 млн рублей на приобретение спецтехники для дезинфекции улиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 12 мая.

Планируется, что противовирусную обработку общественных пространств с помощью 20 единиц новой техники спасатели начнут к концу мая. Помимо обработки улиц машины привлекут к тушению природных пожаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области к дезинфекции улиц, парковых зон, детских площадок, остановочных комплексов привлечены донские спасатели. Вместе с тем санитарную обработку предприятий оборонно-промышленного комплекса ранее провели войска радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.

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