Москва, , 12:42 — REGNUM При решении экологической проблемы с разливом нефтепродуктов в Норильске приоритет интересов «Норникеля» над интересами государства исключен. Об этом 30 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, не видят ли в Кремле «перекоса» в пользу «Норникеля», а не государства. «Такие перекосы исключены», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуацию контролируют профильные ведомства, в том числе правоохранительные органы и экологические организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня с места аварии в Норильске вывезено 160 тыс. тонн загрязненного поверхностного грунта. Общий объем откаченной смеси составил более 33 куб. метров.

Читайте также: С места аварии под Норильском вывезли более 160 тыс. тонн грязного грунта