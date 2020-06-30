Норильск, Красноярский край, , 06:46 — REGNUM На месте аварии — крупного разлива нефтепродуктов под Норильском, за последние сутки спасатели собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси и вывезли более 4,6 тыс. тонн загрязнённого поверхностного грунта. Об этом 30 июня сообщили в оперативном штабе.

Всего в места складирования на территории ТЭЦ-3 с начала очистных работ было вывезено 162 584 тонны загрязнённого поверхностного грунта. Общий объём откаченной смеси составляет 33 054 кубометра.

В ходе очистных работ сорбентом обработали 123,4 км береговой линии и 238,1 тыс. квадратных метров территории. Грунта с отработанным сорбентом собрано 344,2 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, с места аварии под Норильском по данным на субботу 27 июня было вывезено почти 150 тыс. тонн грязного грунта.

Читайте также: В Норильске полыхает полигон с промышленными отходами

Читайте ранее в этом сюжете: С места аварии под Норильском вывезли почти 150 тыс. тонн грязного грунта