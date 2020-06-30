Нижний Новгород, , 12:22 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июня после заражения коронавирусом выздоровели 48 328 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В очередной раз число выздоровевших за сутки превысило число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа выписаны 1173 жителя округа, а число новых носителей коронавируса за тот же период составило 935 человек.

Максимальное число выздоровевших наблюдается в Нижегородской области — 403 жителя, в Пензенской области выписаны 150 человек, в Саратовской области — 138, в Башкирии — 125, в Ульяновской области — 94, в Самарской области — 79, в Мордовии — 42, в Кировской области — 37, в Удмуртии — 28, в Оренбургской области — 23, в Пермском крае — 22, в Чувашии — 18, в Татарии — восемь, в Марий Эл — шесть.

При общем количестве носителей коронавируса в округе 72 959 человек выздоровели уже более 66,23%.

Напомним, превышение числа выздоровевших над количеством новых случаев заражения коронавирусом в Поволжье фиксировалось 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16, 17 и 18, а также 23 и 26 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подтверждено 647 849 случаев заражения коронавирусом. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,26%. Полностью выздоровели 412 650 жителей России, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 63,69% граждан.

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