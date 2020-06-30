Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 30 июня выявили 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 72 959 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области — 203 человека, в Саратовской области — 110, в Ульяновской области — 106, в Пензенской и Оренбургской областях — по 77, в Пермском крае — 54, в Чувашии и Самарской области — по 51, в Башкирии — 46, в Татарии — 41, в Мордовии и Кировской области — по 35, в Марий Эл — 29, в Удмуртии — 20.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 17 481 случай, в Саратовской области — 6444, в Ульяновской области — 5780, в Башкирии — 5361, в Чувашии — 5076, в Пензенской области — 4970, в Самарской области — 4837, в Татарии — 4555, в Оренбургской области — 3777, в Пермском крае — 3691, в Мордовии — 3394, в Кировской области — 3214, в Марий Эл — 2959, в Удмуртии — 1420.

Полностью выздоровели 48 328 жителей округа, за последние сутки выписаны 1173 человека. Таким образом, выздоровели более 66,23% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 670 человек, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражений коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем 25, 26, 27, 28 и 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня в России подтверждено 647 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6693 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,26%. Полностью выздоровели 412 650 жителей России, за сутки выписаны 9220 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 63,69% граждан. 9320 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 154 — за последние сутки.

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