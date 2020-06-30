Ханой, , 11:09 — REGNUM Запланированный на 1 июля вывозной рейс из Ханоя во Владивосток авиакомпании VietJet Air, отложен. Об этом сообщили в посольстве РФ во Вьетнаме.

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«Компания «Вьетджет Эйр» только что сообщила о переносе рейса 1 июля с. г. (Ханой — Владивосток)», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

https://www.facebook.com/RusEmbassyVietnam/photos/вниманиеперенос-рейса-компании-вьетджет-эйр-1-июля-сгкомпания-вьетджет-эйр-тольк/3199571066772919/

Предварительно, рейс отложен на неделю. Новые рейсы по тому же маршруту запланированы на 8 и 15 июля. В посольстве пояснили, что перенос рейса связан «исключительно с изменением графика осуществления рейсов авиакомпании» и пообещали сообщить о точных датах рейсов после получения соответствующего подтверждения авиаперевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июня, 394 гражданина России прибыли в Москву спецрейсом из Нью-Йорка.

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