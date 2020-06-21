Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В Екатеринбург из Вьетнама прибыли 124 гражданина России, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает свердловский оперштаб.

Вывозной рейс осуществила авиакомпания «Аэрофлот». Полёт проходил по маршруту Хошимин — Екатеринбург — Москва. Граждане были доставлены на Урал вечером 20 июня.

Их сошедших в Екатеринбурге были жители Свердловской области и некоторых других регионов Урала. Отметим, это уже не первый вывозной рейс из-за рубежа.

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