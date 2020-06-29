Нижний Новгород, , 11:07 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 29 июня выявили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 72 024 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области — 218 человек, в Саратовской области — 109, в Ульяновской области — 107, в Пензенской и Оренбургской областях — по 74, в Пермском крае — 56, в Чувашии — 52, в Самарской области и Башкирии — по 48, в Татарии — 42, в Мордовии — 35, в Кировской области — 31, в Марий Эл — 25, в Удмуртии — 21.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 17 278 случаев, в Саратовской области — 6334, в Ульяновской области — 5674, в Башкирии — 5315, в Чувашии — 5025, в Пензенской области — 4893, в Самарской области — по 4786, в Татарии — 4514, в Оренбургской области — 3700, в Пермском крае — 3637, в Мордовии — 3359, в Кировской области — 3179, в Марий Эл — 2930, в Удмуртии — 1400.

Полностью выздоровели 47 155 жителей округа, за последние сутки выписаны 352 человека. Таким образом, выздоровели более 65,47% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 657 человек, за минувшие сутки скончались шестеро жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражений коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем 25, 26, 27 и 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня в России подтверждено 641 156 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6719 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,23%. Полностью выздоровели 403 430 жителей России, за сутки выписаны 4343 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 62,9% граждан. 9166 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 93 — за последние сутки.