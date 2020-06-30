Москва, , 10:35 — REGNUM Маневренность и эргономика являются основными критериями, по которым российские родители выбирают детскую коляску. Об этом сообщает 30 июня пресс-служба Роскачества.

В организации протестировали 54 новых прогулочных детских колясок 42 брендов. Эксперты обращали внимание на маневренность коляски, удобство управления ею, возможность настройки, чистки, транспортировки и хранения, а также на эргономику.

Наиболее маневренные коляски способны легко обходить препятствия, подниматься на бордюры и съезжать с них, перемещаться в ограниченном пространстве. Первую пятёрку здесь составили коляски ABC Design Salsa 4, Baby Design Husky 2020, Kinderkraft Prime «2 в 1», Easywalker Harvey 2 и Bugaboo Fox.

С трудом удалось поднять на бордюр коляски Cosatto Wow XL и ABC Design Zoom. По траве без проблем проехала только коляска ABC Design Salsa 4. Эта модель лучше всего подходит для прогулок по сложной местности, рекомендованы также коляски Thule Urban Glide 2 и Britax R mer B-Motion 4 Plus.

При выборе коляски эксперты рекомендуют определиться с повседневным маршрутом. Для прогулок с ребёнком по ровному асфальту маневренность коляски не будет иметь большого значения, тогда стоит подумать над её размерами. Большую и тяжёлую коляску сложнее поднимать на бордюры, громоздкую коляску проще опрокинуть.

Тесты показали, что прямой зависимости между ценой и качеством нет. Дорогая коляска может оказаться неповоротливой и маломобильной.

«Сравнивайте цены между моделями в зависимости от нужных характеристик», — заключили эксперты.

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