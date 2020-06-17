Москва, , 11:17 — REGNUM Использование так называемых умных устройств сопряжено с угрозой взлома всей сети и доступа злоумышленников к смартфонам и компьютерам. Рекомендации о том, как защитить себя от хакеров, опубликованы 17 июня Роскачеством.

В ведомстве напомнили, что умным домом называют любую систему домашних устройств, которые объединены через интернет в общую сеть. У владельца есть связь с такой системой через смартфон или компьютер.

Чаще всего у пользователей есть умная колонка. Следует по возможности отключить «персонализированные результаты поиска» и отказаться от обмена с производителем записями, которые улучшают обслуживание. Устройство лучше отключать после использования.

«Лучше не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии умной колонки», — предупреждают эксперты.

Также не стоит привязывать к колонке основной аккаунт, связанный с платежными средствами. Отследить попытки несанкционированного доступа помогут уведомления по электронной почте.

В целом умный дом можно защитить использованием надёжных паролей и двухфакторной аутентификации. Заводские пароли нужно сменить, на компьютер и смартфон установить антивирусные программы. Подключаться к незащищенным общедоступным сетям Wi-Fi не следует, при этом лучше настроить сеть так, чтобы устройства IoT и основной ПК были подключены к разным Wi-Fi.

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