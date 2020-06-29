Аддис-Абеба, , 22:59 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту составляет 383 747, 29 июня сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Африканского союза, в настоящий момент на всем континенте зафиксирована 9691 смерть от COVID-19, выздоровел от заболевания 183 421 пациент.

Из всех случаев COVID-19 на континенте 143 590 выявлены в Южной Африке. При этом наибольшее число смертей от заболевания, 4107, подтверждено в северных странах континента.

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