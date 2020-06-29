Женева, Швейцария, , 19:19 — REGNUM Несмотря на некоторые улучшения ситуации с коронавирусом в ряде стран, пандемия COVID-19 ускоряется. Об этом сегодня, 29 июня, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

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«Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться», — заявил генеральный директор ВОЗ.

Гебреисус отметил, что 30 июня исполняется ровно полгода с того дня, как ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китайской Народной Республике.

Спустя эти полгода в мире выявлено 10 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались полмиллиона человек.

«Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — сказал Гебреисус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гебреисус уже говорил, что мир вступил в новую, более опасную фазу пандемии. Связно это с наступлением теплого времени года и тем, что людям просто надоело сидеть дома. Коронавирус при этом будет распространяться сильнее.