Москва, , 11:47 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у почти 40 сотрудников российского Министерства иностранных дел. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» на RT.

Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах. В большинстве случаев болезнь протекала в лёгкой форме, однако один из сотрудников МИД скончался.

Умершему сотруднику было 62 года. Предположительно, его жена, работавшая медиком, была бессимптомным носителем инфекции.

Глава российской дипломатии добавил, что около половины сотрудников МИД продолжают работать в удалённом режиме. Министерство строго следует всем рекомендациям Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Москвы.

Читайте также: Лавров рассказал о работе МИД России во время пандемии