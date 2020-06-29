Москва, , 11:36 — REGNUM Министерству иностранных дел России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

По его словам, если бы такая же пандемия произошла еще десять лет назад, «наверное, мы оказались бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения нормального функционирования министерства».

В 2020 году пандемия началась уже после широкого внедрения в работу российского внешнеполитического ведомства и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации, подчеркнул министр.

«Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали», — сказал Лавров в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» на телеканале RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что для помощи поступательному движению мировой экономики после кризиса, который произошел в результате пандемии коронавируса, мир должен работать совместно.

Также Лавров отметил, что замедление активности бизнеса и разрыв глобальных производственных цепочек обернулись настоящим шоком для экономики мира и потому необходимо помочь последней совместными усилиями придать поступательное движение после кризиса.

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