Нью-Дели, , 08:37 — REGNUM Количество новых выявленных подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа в Индии составило свыше 19,4 тысячи. Об этом 29 июня сообщает телеканала NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, за истекшие сутки в стране было выявлено 19 459 заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число возросло до 548 318.

Также указывается, что за этот же период в Индии от COVID-19 скончались 380 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 16 475.

При этом уточняется, что 12 010 человек в стране за последние 24 часа вылечились от COVID-19 и потому общее число выздоровевших на данный момент составляет 210 120.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 30 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.