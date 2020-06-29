Бразилиа, , 08:23 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 30 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 30 476 заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 1 344 143.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 умерли 552 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 57 622.

При этом указывается, что 733 848 человек в стране на сегодняшний день вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом нового типа.