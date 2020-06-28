Белград, , 17:38 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявлено 254 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента. Об этом 28 июня сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Общее число зараженных с начала пандемии составило 14 046 человек. За сутки скончались трое пациентов, всего умерли 270 больных», ― отметили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в пресс-службе министерства обороны Сербии опровергли информацию западных СМИ о том, что глава ведомства Александр Вулин якобы заразился коронавирусом на параде Победы в Москве 24 июня.

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Напомним, ранее положительные тесты на коронавирус были получены у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович и директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича. Гойкович госпитализирована в одну из больниц Белграда, Джурич проходит лечение амбулаторно. Коронавирусная инфекция также была диагностирована у ряда сербских чиновников и представителей власти.

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