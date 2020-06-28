Белград, , 16:19 — REGNUM Министерство обороны Сербии опровергло информацию западных СМИ о том, что сербский министр обороны Александр Вулин якобы заразился коронавирусом на параде Победы в Москве 24 июня. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 28 июня, пресс-служба Минобороны Сербии.

Напомним, что ранее британское издание Saxon выпустило информацию о том, что Вулин, который был в Москве на параде Победы, якобы заразился коронавирусом именно в столице России.

В Минобороны Сербии заявили, что у Вулина действительно нашли коронавирус, но заразился он в результатет контакта с сотрудником министерства обороны Сербии, а вовсе не в Москве.