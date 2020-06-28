Прага, , 09:46 — REGNUM Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж, который является инициатором сноса в столице Чехии памятника советскому маршалу Ивану Коневу, заявил, что в этом сносе якобы виновна Россия. Такое признание он сделал 28 июня в интервью изданию Parlamentní listy.

По словам старосты, «если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

При этом, по словам Коларжа, он высказался с категорическим осуждением порчи памятников, которая происходит в настоящее время в Европе и в США.

Также староста отметил, что если бы не Москва, то памятник Коневу все ещё стоял бы.

«Никто не ставил себе задачу «мы должны снести Конева». Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — заявил Коларж.

Кроме этого, он рассказал, что в итоге для охраны памятника от вандалов на нем пришлось разместить таблички, на что российские власти выразили свое недовольство, на что он пригрозил сдать статую «в металлолом».

При этом староста пожаловался, что за этим всплыла информация о том, что его дед был связан с гестапо и начались угрозы со стороны чехов и акции в защиту памятника. После этого староста, который заявил, что он не хотел такого резонанса, решил снести монумент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в городе Оржехов в Чехии 26 июня прошла торжественная церемония открытия десяти мемориальных плит с именами погибших при освобождении города бойцов Красной Армии.

Напомним, памятник советскому маршалу Ивану Коневу был торжественно открыт в Праге-6 в районе Бубенеч на площади Интербригад, рядом с улицей Югославских партизан, 9 мая 1980 года, в качестве исторического напоминания о заслугах маршала и войск 1-го Украинского фронта Красной армии в спасении Праги от разрушения нацистами во время Пражского восстания в ходе Великой Отечественной войны.