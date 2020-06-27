Прага, , 04:51 — REGNUM В городе Оржехов в Чехии 26 июня прошла торжественная церемония открытия десяти мемориальных плит с именами погибших при освобождении города бойцов Красной Армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ремонтно-восстановительные работы на почётном воинском захоронении были выполнены на средства Российской Федерации. Благодаря совместной архивно-исследовательской работы представительства Минобороны РФ и Клуба Красной Армии города Брно удалось установить 1126 ранее неизвестных имён погибших солдат и офицеров, которые ранее учитывались, как неизвестные.

На церемонии присутствовали посол России в Чехии Александр Змеевский, генеральный консул России в Брно Александр Будаев, староста города Оржехов Томаш Дудик, представители Минобороны РФ, посольств Армении и Казахстана, представители общественных организаций и местные жители.

Мемориальный комплекс в Оржехове является одним из пятнадцати крупных воинских захоронений на территории Чехии, на котором погребено 1467 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.

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