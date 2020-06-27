Санкт-Петербург, , 21:06 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 27 июня заявило о недопустимости открытия крупных торговых центров «Мега» на границе Ленинградской области с Петербургом и выдало губернатору Ленобласти Александру Дрозденко предписание о недопустимости открытия торговых центров «Мега» по соображениям эпидемиологической безопасности.

ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» расположены на северной и восточной границе Петербурга и Ленобласти (соответственно), во Всеволожском районе Ленобласти. Они пользуются большой популярностью у жителей не только за шопинг, но и как место препровождения времени.

Напомним, что с субботы, 27 июня, разрешена работа торговых центров во всех районах Ленобласти. Постановление об этом днем ранее подписал губернатор региона.

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Однако открытие ТЦ «Мега» пока невозможно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, уверены в Роспотребнадзоре.

«Девяносто процентов покупателей и персонала торговых центров «Мега» являются жителями Санкт-Петербурга, где ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-2019 продолжает оставаться напряженной. Таким образом, разрешение на работу указанных торговых центров окажет неблагоприятное влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», — заявили в областном управлении надзорного ведомства.

В связи с этим управление предложило Александру Дрозденко воздержаться от разрешения на открытие торговых центров «Мега», пока не улучшится ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 и 16 мая оба ТЦ «Мега» неожиданно открылись для посетителей. После этого губернатор Ленобласти распорядился закрыть их по предписанию Роспотребнадзора, а в сами ТЦ направилась прокурорская проверка.

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