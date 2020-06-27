Санкт-Петербург, , 01:42 — REGNUM Новый этап снятия «коронавирусных» ограничений начинается в Ленинградской области в субботу, 27 июня. С этого дня разрешена работа торговых центров во всех районах Ленобласти. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе губернатора.

Также во всех районах разрешены ярмарки и торговля непродовольственными товарами вне торговых центров, работа стоматологических клиник и библиотек. Повсеместно разрешены охота и рыбалка, с соблюдением действующих для этих видов досуга правил.

Напомним, ограничения в Ленобласти вводятся и отменяются по «принципу светофора» — то есть по зонам, на которые разделен регион по степени поражения коронавирусом.

С 27 июня возобновляется работа кинотеатров, парков и бань «зеленой» и «желтой» зон. Театры открыты для публики только в «зелёной» зоне, при заполняемости не более половины зала и обязательном ношении масок. В театрах «желтой» и «красной» зон разрешено проводить только репетиции.

Открытие торговых центров также обставлено целым рядом условий. Например, их площадь не должна превышать 36 тыс. кв. метров, обязательно использование масок, а в районах «красной» и «желтой» зон торговые залы не должны превышать 400 кв. метров и на одного посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров.

В торговых центрах площадью свыше 36 тыс. кв. метров разрешена работа продуктовых отделов, аптек, салонов сотовой связи, продажа товаров первой необходимости, садово-огородного инвентаря, детских товаров, мебели, строительных товаров, табачных изделий. Маски также везде обязательны.

Салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны могут работать во всех районах при использовании масок, но в «красной» и «желтой» зонах им необходимо наличие медицинской лицензии, а без нее разрешены только процедуры ухода за волосами, бровями, ресницами, маникюр, педикюр, работа соляриев и лечебного массажа, при использовании не более 50% посадочных мест.

Работа предприятий общественного питания разрешена во всех районах Ленобласти, но в «красной» и «желтой» зонах только в форме летних кафе и на террасах. Везде можно использовать не более половины посадочных мест и соблюдать расстояние между столами не менее 1,5 метров.

Спортивные тренировки в помещениях в «красной» зоне разрешены в группах до шести человек без использования раздевалок, в «желтой» зоне — до 12 человек, для «зелёной» зоны ограничений нет.

Детские сады в «красной» зоне могут работать с группами до 15 человек, в «желтой» — до 17 человек, для «зелёной» зоны ограничений нет. Работа детских развлекательных центров и игровых комнат запрещена во всех районах.

Бассейны открыты без ограничений в «зелёной» зоне, в «желтой» можно проводить только индивидуальные и групповые занятия, в «красной» зоне работа бассейнов запрещена.

Проведение массовых мероприятий разрешено лишь в «зелёной» зоне Ленинградской области при обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

По данным на 26 июня, в Ленобласти выявлено 4220 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 4125 человек, скончались 27 человек.

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