Кызыл, , 11:09 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол намерен обратиться в Министерство здравоохранения России, а также в департамент здравоохранения Москвы с просьбой отправить в республику бригаду врачей для борьбы с COVID-19. По его словам, им требуются опытные реаниматологи, анестезиологи и врачи других направлений.

«Это будут специалисты, получившие большой опыт борьбы с COVID-19, они возглавят бригады местных медиков на самых важных участках, их главная задача — оказать методическое руководство», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в центральной части страны эпидемия идёт на спад, поэтому появились возможности для «передислокации опытных медицинских кадров в регионы, где ситуация с коронавирусом пока остается острой». По словам Кара-оола, Тува является именно таким регионом.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в республике остаётся сложной. Как сообщало ИА REGNUM, ранее вспышка коронавируса произошла на территории 55-й мотострелковой бригады, расположенной в регионе. Общее количество подтверждённых случаев к настоящему моменту превысило 4,1 тыс. человек.

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