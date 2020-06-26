Кызыл, , 08:36 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее количество подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4111.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,9», — добавили в минздраве.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 161 пациент. Всего к настоящему моменту излечились от COVID-19 более 2,2 тыс. человек, или 53,4% от числа заразившихся.

Число летальных случаев среди от COVID-19 составляет 14. Из них, как сообщало ИА REGNUM, двое умерли в мае, остальные — в июне. В числе умерших, напомним, верховный лама республики Джампел Лодой и замминистра сельского хозяйства Айрис Саая. Сегодня, 26 июня в республике объявлен траур по священнослужителю.

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