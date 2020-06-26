Кызыл, , 11:01 — REGNUM В Туве зафиксировали вспышку коронавируса на территории 55 мотострелковой бригады. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

Однако сколько выявлено заражённых, не сообщается. Глава отметил, что в регионе уже есть опыт купирования очагов.

«Ситуация может развиваться стремительно. Принято решение о скорейшем создании на территории бригады военного инфекционного госпиталя. Необходимо сделать это быстро, чтобы не допустить расползания заразы», — отметил он.

Напомним, всего за минувшие сутки в республике выявили 128 новых случаев заражения. Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев достигло 4111. Более половины заражённых к настоящему времени уже выписаны из больниц с выздоровлением.

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